È l'estate delle maxi bollette: il caldo presenta già il conto

L'estate torrida presenta già il conto. Ed è piuttosto salato. A pagarlo? Saranno principalmente le famiglie con bollette sempre più care. Perché più caldo vuol dire più condizionatori e quindi più consumi. A incidere sull'aumento dei prezzi di gas ed energia, tuttavia, non è solo il grande caldo, ma anche la crisi geopolitica nello Stretto di Hormuz. In Europa il costo all'ingrosso ha raggiunto livelli che non si vedevano da tre anni. E l'Italia è tra i Paesi più esposti: nei primi giorni di agosto l'elettricità è salita in media oltre i 200 euro al megawattora.