È guerra tra gang nel milanese: otto fermati, recuperati droga e kalashnikov

Pantaloni mimetici e kalashnikov. Sembra una zona di guerra. Siamo a Parabiago alle porte di Milano. È la notte del 15 ottobre scorso. A pochi metri ci sono delle famiglie che dormono. Le telecamere di sorveglianza riprendono l'agguato di un commando armato a una banda rivale. sono tutti pusher. Vogliono impossessarsi dei cellulari dei nemici per rubare i numeri dei clienti. Partono raffiche di mitra.

Pogliano milanese, fine ottobre. In queste immagini tre uomini della stessa gang in pieno giorno recuperano droga e kalashnikov nascosti tra piante e arbusti. Dopo mesi di pedinamenti, intercettazioni e indagini è scattata l'operazione dei carabinieri con i reparti speciali. Per entrare in questi boschi impervi sono arrivati anche i cacciatori di Sicilia, specializzati nella cattura di latitanti e mafiosi.