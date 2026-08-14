È emergenza incendi a Como e Biella, ma il grande caldo sembra avere le ore contate
Non si ferma l'incendio scoppiato"sulle colline alle porte di Como, nonostante il lavoro di oltre 100 vigili del fuoco provenienti da tutto il nord Italiadi Matteo Pedrazzoli
Nonostante il grande caldo sembra ormai avere le ore contate, visto che a Ferragosto saranno solamente due le città da bollino rosso, ora l'attenzione si sposta sull'emergenza incendi. A Como i canadair si riforniscono nel Lago e gli elicotteri continuano a fare la spola tra il Monte Goj e l'acqua a valle: non si ferma l'incendio scoppiato sulle colline alle porte della città. Continua a bruciare, per il 10emio giorno consecutivo, anche il monte Barone in provincia di Biella. Il vento, la siccità e il caldo intenso complicano il lavoro dei vigili del fuoco.