È emergenza incendi a Como e Biella, ma il grande caldo sembra avere le ore contate

Nonostante il grande caldo sembra ormai avere le ore contate, visto che a Ferragosto saranno solamente due le città da bollino rosso, ora l'attenzione si sposta sull'emergenza incendi. A Como i canadair si riforniscono nel Lago e gli elicotteri continuano a fare la spola tra il Monte Goj e l'acqua a valle: non si ferma l'incendio scoppiato sulle colline alle porte della città. Continua a bruciare, per il 10emio giorno consecutivo, anche il monte Barone in provincia di Biella. Il vento, la siccità e il caldo intenso complicano il lavoro dei vigili del fuoco.