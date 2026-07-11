È di nuovo emergenza caldo: il Po in secca, incendi in Piemonte, in Sardegna previsti 43°

È di nuovo emergenza caldo. L'Italia resta bollente e le temperature continuano a salire. I brevi, quanto violenti, temporali (con possibili grandinate) previsti in alcune zone renderanno solo momentaneamente l'aria più respirabile, ma resta una illusione. Verso la metà della prossima settimana avremo il picco della terza ondata di calore, con temperature fino a 43 gradi nelle aree interne della Sardegna. Tra sabato 11 e domenica 12 luglio, avvisa il ministero della Salute, bollino rosso, per caldo e afa, a Firenze e Perugia, ma il disagio per le alte temperature è segnalato in diverse zone della Lombardia, dove si sono toccati fino a 37 gradi, e del Veneto. L'allarme riguarda anche possibili fenomeni estremi, sia in pianura che in montagna, dove i chicchi di grandine, in particolare sull'Appennino, potrebbero essere superiori ai 5 centimetri di diametro.