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È arrivata la neve al Passo dello Stelvio

Un anticipo dell'inverno dopo l'estate infinita con temperature record, che ad agosto portarono addirittura alla chiusura degli impianti

08 Ott 2026 - 18:32
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È arrivata la neve al Passo dello Stelvio. Un anticipo dell'inverno dopo l'estate infinita con temperature record, che ad agosto portarono addirittura alla chiusura degli impianti.

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