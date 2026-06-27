Il caso Duplice omicidio a Lucca, ipotesi premeditazione

Piero Moriconi, attualmente in carcere, non ha parlato davanti al giudice per le indagini preliminari per la convalida dell'arresto. Ma ai carabinieri che lo hanno fermato, così come a parenti e vicini arrivati sul posto dopo la strage, avrebbe ripetuto più volte alcune frasi: "Ci pensavo da tempo, mi sono liberato di loro, ho fatto quello che andava fatto"