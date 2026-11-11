MORTI BIANCHE

Due operai morti e uno salvato dai vigili del fuoco: l'intervento a Fontecchio

Crolla parte di un palazzo in ristrutturazione

11 Nov 2026 - 22:27
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I vigili del fuoco hanno salvato la vita a un operaio coinvolto nel crollo a Fontecchio (L'Aquila) di un fabbricato in ristrutturazione. Sono stati recuperati senza vita i corpi di altri due operai del cantiere edile.