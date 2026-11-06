In primo grado

Due anni a chi rapina, quattro a chi si difende: a Rimini una sentenza che fa discutere

La sentenza si riferisce a"un fatto avvenuto sul lungomare di Rivabella nell'estate del 2024"

di Cristiano Puccetti
06 Nov 2026 - 19:51
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Due anni a chi rapina. Quattro anni a chi si difende. A Rimini, in primo grado, una sentenza che fa discutere. La storia è paradossale e può essere sintetizzata così: un tunisino condannato per aver seminato il panico sul lungomare di Rivabella, con minacce, molestie, aggressioni. Un uomo italiano, spaventato, che nel tentativo di bloccarlo, lo colpisce con un casco e viene punito con una pena doppia rispetto al nordafricano. La sentenza in questi giorni: all'italiano non è stata riconosciuta la legittima difesa.