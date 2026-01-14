Logo Tgcom24
Cronaca
"UN VERMINAIO"

Dossieraggi, la relazione della Commissione Antimafia

Sotto esame gli accessi abusivi alle banche dati contenenti informazioni sensibili di milioni di persone. L'accesso fu effettuato da personale delle istituzioni

di Alessandro Tallarida
14 Gen 2026 - 22:10
