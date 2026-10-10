NEL TRAPANESE

Doppia tromba marina a Marsala, parte la conta dei danni

Auto, scuole, edifici e campi agricoli: serviranno diversi milioni di euro

di Luca Amodio
10 Ott 2026 - 12:47
01:21 
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