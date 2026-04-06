Dopo l'esplosione del casolare a Roma scatta l'allarme anarchici

L'attacco incendiario rivendicato, scatta l'allarme anarchici. Il pericoloso asse Roma-Atene. Dall'esplosione nel casale romano alla rivendicazione ad Atene: la nascita del nuovo nucleo terroristico intitolato ad Alessandro Mercogliano e Sara Ardizzone segna una violenta saldatura tra le frange insurrezionaliste italiane e greche. Si firmano "Nucleo Alessandro Mercogliano/Sara Ardizzone", nel nome dei due anarchici morti a Roma. Questa la rivendicazione: "All'alba del 25 marzo abbiamo attaccato con un ordigno incendiario l'abitazione in cui risiedono il preside del Politecnico di Atene, Panayiotis Tsanakas, e un agente della polizia antisommossa nel quartiere di Zografou. Le nostre ricerche sul capo spia della cricca accademica del Politecnico ci hanno rivelato una coincidenza al tempo stesso singolare e poeticamente suggestiva. Una spia e un poliziotto che lavorano e vivono insieme: un’immagine quantomeno commovente".