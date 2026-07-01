Meteo, ora è allerta temporali: vento a 90 km/h a Milano

Un brusco stravolgimento del meteo sta investendo l'Italia. Dopo giorni di caldo torrido sono arrivati gli acquazzoni. In Lombardia oggi è scattata l’allerta arancione per rischio temporali. A Milano chiusi parchi, piscine e cimiteri: a preoccupare le raffiche di vento fino a 90 km/h e il rischio grandine. Allerta anche in alcune zone del Veneto, mentre in Trentino sono stati segnalati allagamenti tra Merano, Bressanone e Bolzano. Nelle prossime ore la perturbazione dovrebbe spostarsi sulle regioni centro meridionali portando con sé temperature più miti ma anche il rischio elevato di violente grandinate e forti raffiche di vento.