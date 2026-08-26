DOPO DUE MESI

Donna sfregiata con l'acido a Venezia, preso il sicario

La vittima, una 32enne, è stata raggiunta al volto, al collo, al torace e alle braccia"

di Thomas Trenchi
26 Ago 2026 - 13:17
01:34 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo