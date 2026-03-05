dopo La morte del piccolo

Domenico,"lettera di 11 infermieri del reparto di cardiochirurgia pediatrica: "Difficile lavorare qui"

In una lettera alla direzione dell'Ospedale Monaldi denunciano il clima di lavoro"nel reparto diretto da Guido Oppido

di Bruna Varriale
05 Mar 2026 - 13:15
01:16 
Dopo la morte del piccolo Domenico, deceduto in seguito a un trapianto di cuore fallito, i sanitari dell'ospedale Monaldi di Napoli - dove è stato operato il bambino - denunciano, in una lettera, un clima di tensione interno al reparto capitanato dal dott. Guido Oppido con atteggiamenti che "rendevano difficile qualsiasi forma di dialogo".

