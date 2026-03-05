Domenico,"lettera di 11 infermieri del reparto di cardiochirurgia pediatrica: "Difficile lavorare qui"
In una lettera alla direzione dell'Ospedale Monaldi denunciano il clima di lavoro"nel reparto diretto da Guido Oppidodi Bruna Varriale
Dopo la morte del piccolo Domenico, deceduto in seguito a un trapianto di cuore fallito, i sanitari dell'ospedale Monaldi di Napoli - dove è stato operato il bambino - denunciano, in una lettera, un clima di tensione interno al reparto capitanato dal dott. Guido Oppido con atteggiamenti che "rendevano difficile qualsiasi forma di dialogo".