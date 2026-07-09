Le indagini

Domato l'incendio nel deposito Bartolini a Milano Bovisa, "rogo partito da un pacco"

La procura di Milano ha aperto un fascicolo per incendio doloso a carico di ignoti. Indaga la Direzione distrettuale antimafia

di Davide Loreti
09 Lug 2026 - 19:15
01:32 
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