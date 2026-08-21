Dolo, femminicidio Tania Terrin e la lunga scia di violenza dell'ex Dino Keber

Una storia di abusi lunga 24 anni, ma nessuna condanna per Dino Keber, il 43enne di Dolo che si è tolto la vita dopo aver ucciso l'ex fidanzata Tania Terrin. La prima vittima aveva solo sedici anni, tre meno di lui. Era il 4 marzo 2002: lei, anche se giovanissima, aveva trovato il coraggio di querelarlo, ma poi, manipolata da lui, aveva cambiato idea. Nel 2010 la seconda donna a segnalarlo alle autorità fu la compagna con cui poi avrebbe avuto una figlia. Anche questa volta stesso copione di abusi, pedinamenti, gelosia ossessiva, sensi di colpa e minacce. Anche lei trovò la forza di andare in caserma, ma poi ci ripensò. Nel 2024 la terza vittima: vessazioni e querela, poi ritirata. Fino ad arrivare a Tania Terrin, l'ultima, che Keber ha strangolato sul divano di casa la notte di Ferragosto prima di andare a impiccarsi nella sua autofficina. In 24 anni, dal 2002 al 2026, il 43enne ha accumulato quattro denunce. Ma nessuna condanna.