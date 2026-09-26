Divieto del burqa a scuola, gli Imam si ribellano: "È propaganda"

Nelle scuole italiane non si potrà più indossare il velo integrale. Il decreto voluto dal governo vieta sia il niqab, cioè l’indumento che lascia scoperti solo gli occhi, che il burqa, che copre interamente il corpo e il volto per chi non rispetterà le regole sono previste multe da 200 euro a 1.000 euro che saranno pagate dai genitori degli alunni minorenni ma secondo uno studio della rivista specializzata "La tecnica della scuola", a portare il velo integrale nelle classi sarebbe meno dell'1% delle studentesse, in tutto il P aese sarebbero 500-600 le giovani straniere a indossare il burqua, che è un indumento quasi esclusivamente afghano. Detto questo la decisione dell'esecutivo è stata duramente contestata dalle comunità musulmane di tutta Italia: da Catania a Torino, passando per Roma, molti Imam hanno protestato.