Non è esclusa la matrice dolosa.

Divampano le fiamme in Costiera Amalfitana

Amalfi, Agerola e Conca dei Marini, le zone più colpite. Non si registrano feriti né grossi danni alle abitazioni

15 Set 2026 - 13:20
01:10 
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