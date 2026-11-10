Difesa, presentato il calendario 2027 con 12 tavole del Cinquecento

Un tuffo nel passato per capire meglio le radici del presente, seppur in una realtà in continuo cambiamento. È la chiave di lettura del nuovo calendario della Difesa 2027, presentato a Roma nella biblioteca militare centrale di Palazzo esercito, e realizzato grazie al prezioso contributo dell'Istituto geografico militare di Firenze: 12 tavole del Cinquecento per raccontare un mondo in trasformazione e ribadire che la conoscenza di territori, rotte e infrastrutture è il primo modo per proteggerli.