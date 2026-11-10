Con il contributo dell'Istituto geografico militare di Firenze

Difesa, presentato il calendario 2027 con 12 tavole del Cinquecento

Un tuffo nel passato per capire meglio le radici del presente

di Beatrice Bortolin
10 Nov 2026 - 18:55
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Un tuffo nel passato per capire meglio le radici del presente, seppur in una realtà in continuo cambiamento. È la chiave di lettura del nuovo calendario della Difesa 2027, presentato a Roma nella biblioteca militare centrale di Palazzo esercito, e realizzato grazie al prezioso contributo dell'Istituto geografico militare di Firenze: 12 tavole del Cinquecento per raccontare un mondo in trasformazione e ribadire che la conoscenza di territori, rotte e infrastrutture è il primo modo per proteggerli.

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