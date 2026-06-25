Devianza e crimine, parla il professor Dugato: "Sono due cose molto diverse"

Devianze e crimine: cosa le origina e quali possono essere le conseguenze sociali? Ne parla ai microfoni di Tgcom24 il professor Marco Dugato, docente di criminologia presso l'Università Cattolica di Milano: "Il crimine è quando vengono commessi dei reati, la devianza riguarda comportamenti che non hanno una rilevanza penale ma sono percepiti come divergenti dalle norme condivise".