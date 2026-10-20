Devastazioni a Milano, i fermati escono dalla Questura

"Stavo camminando sul marciapiede e mi hanno fermato". È una delle tante versioni raccolte davanti alla Questura di Milano, dove i ragazzi identificati dopo gli scontri nel centro cittadino raccontano la loro esperienza. C'è chi sostiene di essere stato scambiato per un manifestante e chi racconta di essere intervenuto per aiutare un parente. Tutti respingono ogni coinvolgimento nelle devastazioni. A difenderli ci sono anche i genitori, increduli davanti alla possibilità che i propri figli abbiano partecipato alle violenze.