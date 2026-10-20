Dopo gli scontri

Devastazioni a Milano, i fermati escono dalla Questura

Dopo le violenze e i saccheggi in centro, i giovani identificati raccontano di essere stati fermati per errore

di Alessandro Tallarida
20 Ott 2026 - 18:48
01:36 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo

"Stavo camminando sul marciapiede e mi hanno fermato". È una delle tante versioni raccolte davanti alla Questura di Milano, dove i ragazzi identificati dopo gli scontri nel centro cittadino raccontano la loro esperienza. C'è chi sostiene di essere stato scambiato per un manifestante e chi racconta di essere intervenuto per aiutare un parente. Tutti respingono ogni coinvolgimento nelle devastazioni. A difenderli ci sono anche i genitori, increduli davanti alla possibilità che i propri figli abbiano partecipato alle violenze. 

milano