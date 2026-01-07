Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
IL VIDEO

Derapate sulla neve in Emilia-Romagna

Il drone riprende le automobili mentre "driftano" sulle strade imbiancate"

07 Gen 2026 - 08:49
01:19 
neve