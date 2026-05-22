Il reportage

Dentro il cacciamine pronto a partire per Hormuz

Il compito di queste navi speciali è quello di individuare e neutralizzare ordigni subacquei, capaci di bloccare il traffico di porti e rotte strategiche

di Rossella Ivone
22 Mag 2026 - 19:14
01:35 
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Due navi gemelle del Chioggia, il Crotone e il Rimini, sono già in mare, dirette a Gibuti, dove l’Italia dispone di una base militare 

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