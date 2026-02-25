Delitto Sharon Verzeni, Moussa Sangare condannato all'ergastolo

I giudici della Corte d'assise di Bergamo, dopo quattro ore di camera di consiglio, hanno condannato all'ergastolo Moussa Sangare, imputato per l'omicidio della 33enne Sharon Verzeni. La vittima era stata uccisa a coltellate nella notte tra il 29 e il 30 luglio del 2024, a Terno d'Isola, in provincia di Bergamo. A Sangare sono state riconosciute le aggravanti della premeditazione e dei futili motivi, oltre alla minorata difesa.