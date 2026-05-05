Garlasco, le sorelle Cappa tornano davanti agli inquirenti

A diciannove anni dal primo verbale, Paola e Stefania Cappa tornano a sedersi davanti agli inquirenti che indagano sul delitto della cugina Chiara Poggi. Lo fanno - oggi come allora - da persone informate sui fatti. Paola Cappa ha risposto per due ore alle domande dei carabinieri, un'ora di più è servita alla sorella Stefania. La convocazione della procura di Pavia era stata preparata da tempo. Chi indaga è convinto che Chiara Poggi, quel 13 agosto del 2007, sia stata uccisa da Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, Marco Poggi, per “motivi riconducibili all’odio per la vittima a seguito del rifiuto del suo approccio sessuale”.