Speciale Il delitto di Garlasco
le parole dell'ex generale dei Ris

Garlasco, Luciano Garofano: "Fiducia nei miei collaboratori, non c'era ragione per nascondere gli esiti"

L'intervento dell'ex generale dell'Arma, che nel 2007 comandava il Ris di Parma, in merito alle novità emerse dalla chiusura indagini sul delitto di Garlasco

di Alessio Campana
28 Set 2026 - 20:13
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"Credo fermamente nell'onestà e nella professionalità dei miei collaboratori. Non vedo ragioni per nascondere esiti differenti", dichiara Luciano Garofano, che nel 2007 comandava il Ris di Parma, in merito alle novità emerse dalla chiusura indagini sul delitto di Garlasco. Tanto più, ricorda, che "le analisi sono state fatte alla presenza dei consulenti di parte", particolare che a suo dire "offra garanzie". E poi conclude: "Escludo categoricamente che ci siano state irregolarità".

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