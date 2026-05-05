Garlasco, attesa per l'interrogatorio delle sorelle Cappa

Paola intorno alle 11, la sorella Stefania probabilmente nel primo pomeriggio Sono sentite qui, insieme, alla caserma dei carabinieri di Milano come persone informate sui fatti nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco. Cugine di Chiara Poggi, per tutti le "gemelle K". Sono state convocate lunedì dalla procura di Pavia. Gli investigatori sono convinti che a uccidere la giovane, nel 2007, sia stato Andrea Sempio e che lo abbia fatto perché accecato dall’odio per la vittima dopo il rifiuto di un approccio sessuale.

