non solo richiesta di verità

Garlasco, chi risarcirà il Comune per il danno d'immagine?

"Speriamo di essere arrivati a un punto decisivo" il commento del primo cittadino che chiederà allo Stato un risarcimento a vent'anni dall'omicidio

di Elena Tambini
09 Mag 2026 - 18:46
01:23 
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A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si spera di essere arrivati alla fine di una vicenda che ha portato disagi in tutta la cittadinanza. Nel piccolo borgo del Pavese, oltre a volere giustizia e chiarezza, in molti si interrogano: "Chi pagherà il Comune per il danno d'immagine subito?"

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