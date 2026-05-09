Garlasco, chi risarcirà il Comune per il danno d'immagine?
"Speriamo di essere arrivati a un punto decisivo" il commento del primo cittadino che chiederà allo Stato un risarcimento a vent'anni dall'omicidiodi Elena Tambini
A quasi vent'anni dall'omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si spera di essere arrivati alla fine di una vicenda che ha portato disagi in tutta la cittadinanza. Nel piccolo borgo del Pavese, oltre a volere giustizia e chiarezza, in molti si interrogano: "Chi pagherà il Comune per il danno d'immagine subito?"