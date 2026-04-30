Delitto di Garlasco, la Procura stringe su Sempio: cresce l'attesa per l'interrogatorio

La Procura di Pavia accelera sul caso del delitto di Garlasco e scopre le carte su Andrea Sempio, convocato il prossimo 6 maggio per essere interrogato. L'accusa contestata è omicidio volontario aggravato da sevizie e futili motivi, con richiesta di ergastolo. Per ora Sempio resta chiuso nel silenzio, senza far sapere se risponderà ai magistrati, mentre anche Alberto Stasi, uscito dal carcere di Bollate, ha scelto di non rilasciare dichiarazioni.