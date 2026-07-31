Delitto di via Poma, svolta nelle indagini dopo 36 anni

Un lavoro minuzioso per comporre le tessere del puzzle di uno dei misteri più oscuri della cronaca italiana. Secondo indiscrezioni a finire sotto la lente di chi indaga ci sarebbero cinque donne e tre uomini, professionisti ma anche persone vicine a chi lavorava in quegli uffici. I loro profili genetici sono stati comparati con gli ultimi frammenti biologici, ormai usurati, rilevati sugli indumenti di Simonetta. Tre decenni dopo e una corsa contro il tempo perché buona parte del dna, compreso il sangue sulla scena del crimine fu consumato negli accertamenti degli anni 90. Un lavoro meticoloso, grazie alle moderne tecnologie, per ricostruire le tessere del puzzle. Sono state risentite decine di persone, rivisti gli alibi, si cercano nuovi documenti compreso quello in cui si spera che Pietrino Vanacore, l’ex portiere, abbia raccontato la sua verità. “Il tempo può trasformarsi in un vantaggio” secondo la famiglia di Simonetta, per scavare dove nessuno aveva guardato e restituire quel nome nascosto da più di 30 anni.