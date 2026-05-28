Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio prova a smontare le prove della Procura
I difensori dell'unico indagato per l'omicidio di Chiara Poggi hanno depositato le relazioni dei loro periti. Ora la palla passa agli inquirentidi Matteo Pedrazzoli
Ancor prima di arrivare in Tribunale la difesa di Andrea Sempio - unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi - ha depositato una serie di perizie per smontare le prove prodotte dalla Procura. I soliloqui, intercettatati mentre il 38enne si trovava in auto, farebbero riferimento a dialoghi virtuali, nei quali Sempio provava a rispondere ad alta voce a quello che sentiva alla radio e nei podcast. Secondo la difesa, i commenti fatti come "falso" oppure "è tutto sbagliato", proverebbero che quei discorsi non sarebbero una confessione ma un commento alle ipotesi formulate.