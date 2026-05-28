Delitto di Garlasco, la difesa di Sempio prova a smontare le prove della Procura

Ancor prima di arrivare in Tribunale la difesa di Andrea Sempio - unico indagato nella nuova inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi - ha depositato una serie di perizie per smontare le prove prodotte dalla Procura. I soliloqui, intercettatati mentre il 38enne si trovava in auto, farebbero riferimento a dialoghi virtuali, nei quali Sempio provava a rispondere ad alta voce a quello che sentiva alla radio e nei podcast. Secondo la difesa, i commenti fatti come "falso" oppure "è tutto sbagliato", proverebbero che quei discorsi non sarebbero una confessione ma un commento alle ipotesi formulate.