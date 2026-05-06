Delitto di Garlasco, l'arrivo di Andrea Sempio in Procura

Andrea Sempio in procura a Pavia. Unico indagato nella nuova inchiesta sul delitto di Garlasco, non risponderà alle domande dell'aggiunto Stefano Civardi e delle pm Giuliana Rizza e Valentina De Stefano. Terrà invece la linea del silenzio e chiederà di rendere l'interrogatorio quando avrà letto e studiato gli atti e avrà depositato l'esito di una consulenza sulla sua personalità.