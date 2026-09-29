Delitto di Garlasco, chiuse le indagini su Sempio: la difesa ora esamina le carte

Dopo la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, scendono in campo gli avvocati, che da oggi hanno potuto cominciare a visionare le carte della Procura di Pavia. La difesa dell'unico indagato nella nuova inchiesta sull'omicidio di Garlasco ha 20 giorni di tempo per esaminarle e preparare memorie difensive. Mentre i magistrati pavesi, ribaltando la verità giudiziaria che aveva portato alla condanna di Alberto Stasi, stanno lavorando per presentare la richiesta di rinvio a giudizio per Sempio, e chiedono di processarlo con l'accusa di omicidio pluriaggravato.