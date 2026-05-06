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Delitto di Garlasco, Andrea Sempio lascia la Procura di Pavia dopo quasi 4 ore

I suoi legali avevano annunciato che il 39enne si sarebbe avvalso della facoltà di non rispondere

06 Mag 2026 - 14:32
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