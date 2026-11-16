Delitto di Anguillara, la mamma di Federica Torzullo: "Era felice, stava vivendo la luce fuori dal tunnel"

Federica Torzullo ha cercato di difendersi dalla furia di Claudio Carlomagno, il 46enne reoconfesso dell’omicidio dell’ingegnera di Anguillara. La donna che aveva sposato e che poi, lo scorso gennaio, ha colpito ventitré volte fino a ucciderla: almeno dodici le lesioni d’arma bianca. Non accettava la libertà della vittima di troncare la relazione. È accusato anche di soppressione e vilipendio di cadavere: avrebbe provato a dar fuoco ai resti, prima di seppellirli in un terreno vicino alla sua azienda e iniziare una vera e propria messa in scena, provando a far credere che Federica Torzullo si fosse allontanata volontariamente. Dopo il delitto, ha utilizzato anche il cellulare della vittima inviando questo messaggio alla madre, in cui parlando della colazione per il figlio piccolo si è spacciato per Federica.

