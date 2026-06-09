Delitti di Villa Pamphili, la nuova perizia: "Kaufman sta bene"

La "gravità del quadro clinico" che aveva portato al ricovero di Francis Kaufman "appare risolta". E per questo il 46enne californiano - a processo con l'accusa di avere ucciso la moglie Anastasia e la figlia Andromeda e di aver abbandonato i corpi nel parco di Villa Pamphili a Roma - presto potrebbe tornare nel carcere di Rebibbia. A scriverlo sono gli psichiatri che lo hanno in cura. A breve la decisione sulla ripresa del dibattimento, ora sospeso.