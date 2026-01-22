Decreto sicurezza, previste delle zone rosse nelle stazioni

Mai più fatti come l'uccisione del giovane capotreno a Bologna, del funzionario del ministero brutalmente aggredito a pochi metri dall'ingresso dello scalo romano di Termini, mai più le devastazioni viste mesi fa alla centrale di Milano. L'articolo 1 del nuovo decreto sicurezza in arrivo e che sarà varato entro fine mese dal consiglio dei ministri ruota tutto attorno alle zone rosse applicate alle zone più critiche delle nostre città. Zone rosse che prevedono la facoltà di espellere pregiudicati o soggetti pericolosi e che finora i prefetti potevano istituire solo in casi eccezionali e urgenti.