Ecco gli esterni dell'abitazione di Magliano in Toscana al cui interno è stato ritrovato morto l'ex capo della Polizia di Stato Gianni De Gennaro. Il corpo dell'uomo, 78enne, è stato rinvenuto dagli inservienti allertati dai familiari allarmatisi in quanto impossibilitati a mettersi in contatto con lui. De Gennaro era rimasto sconvolto dall'inchiesta di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio in cui era indagato per depistaggio. Il prossimo primo dicembre il Tribunale del Riesame avrebbe dovuto pronunciarsi sulla richiesta di arresto presentata nei suoi confronti, inizialmente respinta dal gip. La procura di Grosseto ha aperto un fascicolo per istigazione al suicidio.