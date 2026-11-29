Il feretro di Gianni De Gennaro resta nella cappella della scuola superiore di polizia di Roma, accanto a una corona di fiori rossi. È l'omaggio del capo Vittorio Pisani, tra i primi ad arrivare alla camera ardente allestita per il prefetto che si è tolto la vita lo scorso 21 novembre nella sua villa del Grossetano. Il carro funebre partirà da qui, nel quartiere Flaminio, per raggiungere la basilica di Santa Maria degli Angeli, dove lunedì a mezzogiorno saranno celebrati funerali solenni alla presenza del capo dello Stato, Sergio Mattarella. Dolore, commozione e rabbia sono soltanto alcuni dei sentimenti espressi dagli amici e dai colleghi che si stringono attorno alla famiglia dell'ex capo della polizia. A metà novembre, pochi giorni prima del suicidio, De Gennaro aveva scoperto di essere indagato con l'accusa di depistaggio, nell'indagine della procura di Caltanissetta sulla strage di via D'Amelio.