uno degli aggressori potrebbe non essere condannato

Davide Ferrerio, quattro anni dopo la disperazione della madre: "Alcune decisioni prese in modo superficiale"

Nel 2022 fu aggredito mentre era in vacanza con la famiglia a Crotone. Non volutamente, ma per uno scambio di persona: da quel momento è in coma irreversibile

di Rita Ferrari
04 Nov 2026 - 13:58
01:29 
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Sono passati più di quattro anni da quando Davide Ferrerio, in vacanza con la famiglia a Crotone, in Calabria, fu brutalmente pestato per uno scambio di persona. Da allora è in coma irreversibile. Alessandro Curto, il quinto uomo, che aveva organizzato il pestaggio del ragazzo, oggi 24enne, potrebbe neppure arrivare a processo. La sua posizione va verso l'archiviazione. La madre non si dà pace.
 

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