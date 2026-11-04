Davide Ferrerio, quattro anni dopo la disperazione della madre: "Alcune decisioni prese in modo superficiale"

Sono passati più di quattro anni da quando Davide Ferrerio, in vacanza con la famiglia a Crotone, in Calabria, fu brutalmente pestato per uno scambio di persona. Da allora è in coma irreversibile. Alessandro Curto, il quinto uomo, che aveva organizzato il pestaggio del ragazzo, oggi 24enne, potrebbe neppure arrivare a processo. La sua posizione va verso l'archiviazione. La madre non si dà pace.

