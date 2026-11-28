Ci sono giovani che spendono tre mesi del loro tempo (calcolando su un massimo di 12 mesi) davanti al telefono. A dirlo a Tgcom24 è Davide Dal Maso, fondatore e presidente del Movimento Etico Digitale, a contatto con i ragazzi delle scuole. Che fa un'analisi sul rapporto fra i giovani, i social network e i telefoni: "In tanti sono consapevoli che le dinamiche social sono impattanti sulla loro salute mentale".