Daspo urbano dopo aggressione ai vigili, senzatetto torna davanti al "suo" supermercato

Torna proprio nel luogo dove, pochi giorni fa, ha aggredito due agenti della polizia locale. Nonostante il Daspo. Un senzatetto semina di nuovo la paura a San Vincenzo, nel Livornese. Un paese di appena seimila abitanti che d'estate però cresce con i turisti. Le immagini lo mostrano di nuovo nell’area del supermercato. Qui domenica aveva tentato di colpire due vigili con un coltello. Durante l’aggressione era rimasto ferito da un colpo di pistola esploso da uno degli agenti. Dimesso dall'ospedale e denunciato a piede libero, a distanza di appena una settimana è ricomparso davanti al supermercato.