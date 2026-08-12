Danni al Vittoriale per cinque milioni di euro: la fondazione vuole attingere dall'Art Bonus

Come una ferita aperta, i danni del violento maltempo sono ancora visibili al Vittoriale degli italiani, uno dei gioielli d'arte e cultura più importanti del nostro paese. Danni che ammontano a 5 milioni di euro. Ora, dalla tempesta dello scorso 17 luglio, all'orizzonte sembra sorgere una soluzione grazie al progetto dalla fondazione che gestisce questa cittadella museale, ideata da Gabriele d'Annunzio nei primi anni del 900, a Gardone riviera in provincia di Brescia. L'idea è di attingere al cosiddetto Art Bonus, un credito d'imposta del 65% concesso a chi fa donazioni in denaro per sostenere il patrimonio culturale e lo spettacolo pubblico italiano.

