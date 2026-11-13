Daniele Grassucci, direttore Skuola.net, a Tgcom24: "Ottima risposta della scuola agli allarmi dell'11 novembre"

Daniele Grassucci, direttore di skuola.net, è intervenuto a Tgcom24 per parlare degli allarmi dell'11 novembre. Prima di tutto, Grassucci definisce "ottima" la riposta delle scuole italiane, anche se: "I presidi non sono stati commissariati: giusto che i prefetti abbiano in mano la sicurezza per non lasciare soli i dirigenti scolastici". E per quanto riguarda la reazione dei giovani: "I ragazzi hanno reagito con fastidio e rabbia, più che delle minacce i nostri ragazzi hanno paura della guerra".