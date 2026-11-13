Dalla Romania all'Italia, ecco l'ultima tecnica per rubare merce dai camion

Nell'operazione “RedWolf” la polizia ha smantellato una banda specializzata nei furti su autocarri in movimento. Arrestate 13 persone e recuperata refurtiva per circa 700mila euro. L'indagine trae origine da un grave episodio verificatosi nei mesi scorsi lungo l'autostrada A21, quando un autoarticolato adibito al trasporto merci fu oggetto di un tentativo di furto mentre era in movimento. Gli accertamenti successivi consentirono di ricostruire l'azione criminale e di individuare una compagine organizzata dedita ai cosiddetti “furti acrobatici” o “surfing”, una tecnica particolarmente pericolosa che prevede l'avvicinamento di un veicolo al semirimorchio durante la marcia e l'accesso al vano di carico da parte di uno dei complici attraverso un'apertura praticata sul portellone posteriore. Le immagini, che fanno riferimento a un caso avvenuto in Romania, mostrano come ormai questa tecnica sia diffusa in tutta Europa. Le attività investigative hanno consentito di monitorare gli spostamenti del gruppo e di documentarne l'operatività sul territorio nazionale.