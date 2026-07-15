a catania

Dalla rissa per il concerto di Niko Pandetta all'inchiesta sul clan: 22 arresti

Coinvolti anche un avvocato e un medico

di Massimiliano Di Dio
15 Lug 2026 - 19:22
01:32 
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
videovideo
video tg