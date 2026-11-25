Si dice che l'erba del vicino sia sempre più verde e in questo caso lo è davvero. E così il comune di San Michele al Tagliamento sta valutando di indire un referendum per lasciare il Veneto e passare, armi e bagagli, al vicino Friuli Venezia Giulia, regione a statuto speciale. Una questione identitaria, ma non solo: un dipendente pubblico in Friuli guadagna di più del suo collega che lavora in Veneto e può ottenere migliaia di euro a fondo perduto per l'acquisto della prima casa, solo per fare qualche esempio.