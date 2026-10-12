Da Taranto a Genova, lavoratori in piazza per dire no allo stop dell'Ilva

Da Taranto a Genova, i lavoratori dell'ex Ilva si mobilitano in occasione dello sciopero nazionale di 24 ore proclamato da Fim, Fiom, Uilm e Usb per dire no allo stop degli impianti. E mentre i lavoratori scendono in strada, i sindacati non escludono che la stessa mobilitazione possa essere estesa nelle giornate successive. Il corteo è arrivato a pochi metri dalla prefettura difesa dai blindati del Reparto mobile della polizia. I lavoratori stanno montando alcune tende davanti allo sbarramento, creando un piccolo accampamento. "L'idea - spiegano i sindacati - è quella di rimanere accampati qui fino a quando non ci saranno notizie".