Da 19 anni in carcere per un omicidio che "non può aver commesso": processo da rifare

La speranza di Anna Laura è che suo padre, Andrea Rossi, possa presto uscire da quel carcere dove da 19 anni sconta un ergastolo per un omicidio che - secondo una nuova consulenza - non può aver commesso. Quando Vitalina Balani è stata strangolata in casa sua a Bologna il 14 luglio 2006 il commercialista era in studio e secondo la difesa per un errore - l'anticipo di 8 ore sul momento reale della morte - è stato accusato e condannato. Per questo la Cassazione ha ora deciso di riaprire il caso.