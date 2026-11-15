Cybersicurezza, ecco il TTX: il piano con esercitazioni per proteggere l'Italia

Il TTX è il cuore dello scudo di protezione anti-minacce elaborato dal Dis, il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza. Sta per Table Top Exercise e prevede esercitazioni per proteggere l’Italia da possibili crisi scatenate da attacchi informatici. Obiettivo delle esercitazioni: raccogliere e analizzare le informazioni per tradurle in procedure e piani di intervento da mettere in atto in caso di attacco ibrido.